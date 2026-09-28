Padel, il Meldola promosso in Serie C femminile

MELDOLA. Meldola conquista la Serie C di padel. La squadra del Circolo Tennis e Padel Meldola, sponsorizzata 7Grammi, completa uno straordinario percorso nei play-off di serie D e centra la promozione nella categoria superiore al primo tentativo. Dopo aver superato agevolmente Parma e Bologna nei turni precedenti, la formazione meldolese si è imposta anche nella finale play-off, disputata sui campi del Be Padel Sabbione Cesena, chiudendo la sfida sul risultato di 2-0 e conquistando così il salto in Serie C. Un risultato costruito partita dopo partita e coronato da una finale affrontata con grande determinazione. Nel confronto decisivo, la coppia formata da Rebecca Rubertelli e Silvia Flamigni ha conquistato il primo punto al termine di una battaglia combattutissima, chiusa con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Il secondo punto della promozione è arrivato grazie a Cristina Bacciocchi e Maria Sole Ugolini, capaci di imporsi con autorità per 6-3, 6-2. La terza sfida non è stata disputata, con il successo nelle prime due partite che aveva già sancito la vittoria del Meldola e la conseguente promozione. La squadra che ha conquistato questo importante traguardo è composta dalla capitana Federica Ture, Rebecca Rubertelli, Silvia Flamigni, Maria Sole Ugolini, Cristina Bacciocchi, Arianna Carli e Federica Todeschini, sotto la guida del capitano Roberto Corvini. Un successo che premia il lavoro svolto durante la stagione, la compattezza del gruppo e la crescita di una squadra capace di affrontare e superare tre sfide decisive nei playoff. Per il Circolo Tennis e Padel Meldola arriva così una promozione che porta la formazione femminile nel campionato di Serie C, un nuovo prestigioso capitolo per il movimento del padel della Val Bidente. Grande soddisfazione anche per 7Grammi Caffè, main sponsor della squadra, che ha accompagnato il gruppo nel percorso culminato con la conquista del campionato.