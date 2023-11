Padel, i verdetti all’Open Palace Sport Center di Imola

Sardella-Galli nel maschile, Giaquinta-Cavicchi nel femminile. Ecco le due coppie vincitrici dell’Open Palace Sport Center disputato lo scorso fine settimana nell’omonimo impianto imolese che ha visto tanti appassionati assistere alle gare dei due tabelloni. In campo maschile, il successo è andato al duo Edoardo Sardella-Federico Galli che, accreditati della seconda testa di serie, hanno sovvertito il pronostico imponendosi in finale su Nicola Remedi-Federico Beltrami, battuti 75 64 in un match decisamente equilibrato. I vincitori del torneo avevano regolato ai quarti il beniamino di casa (essendo maestro del Palace) Alessandro Cervellati che, in coppia con Federico Cicognani, aveva perso in 2 set (62, 75) mentre Scala, portacolori del Village Paddle Imola ed in coppia con Negroni, era stato sconfitto in 3 set agli ottavi dal duo italo-argentino Conti-Tornielli. In campo femminile, il titolo se lo sono aggiudicate Chiara Giaquinta-Antonella Cavicchi in una finale con poca storia (63, 61 i due parziali) contro la coppia del Village Paddle Imola formata da Caterina Calderoni e Giulia Pasini