Padel, Giulia Dal Pozzo trionfa anche al torneo di Palermo

Giulia Dal Pozzo, 20 anni e miglior talento della new age del padel italiano ha trionfato al Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. Un’accoppiata vincente quella con un’altra ventenne, la spagnola Anna Ortiz: quattro tornei insieme e tre trionfi da raccontare sempre nel circuito mondiale Cupra Fip Tour, a Nola, in Norvegia e adesso a Palermo.

A Mondello però, è successo dell’altro, perché Giulia, ultima dominatrice di vetri e cristalli al Country Time Club, ha messo in fila giocatrici davvero importanti. Prima ha battuto la pluridecorata azzurra Giorgia Marchetti (in coppia con la spagnola Las Heras numero uno del torneo palermitano) in tre set, poi ieri mattina altri due monumenti azzurri messi al tappeto: Emily Stellato e Giulia Sussarello (6-2, 7-5), numero 4 del tabellone, vicecampionesse d’Europa e bronzo mondiale.

Le due ‘Superchicas’ hanno giocato un padel stellare anche in finale contro le numero 2 del torneo e top 50 mondiali Sofia Saiz Vallejo e Marina Lobo (che stava per ritirarsi a causa di un febbrone prima di giocare gli ottavi) chiudendo il match di forza e concedendo alle quotatissime spagnole soltanto quattro game: 6-3, 6-1 in appena 66 minuti.

«Bello, bellissimo, ringrazio questo pubblico meraviglioso che ha tifato per noi, una cosa che in campo abbiamo sentito» dice la italo-sanmarinese Dal Pozzo, mentre la compagna sottolinea. «Siamo un team fantastico, una ‘pareja’ che diventa una cosa sola in campo» e Giulia conferma. «Ci siamo trovate benissimo sin dal primo allenamento e al primo colpo abbiamo vinto un torneo, a Nola, questo ci ha dato fiducia e sono arrivate altre vittorie, ma questo è il frutto del sacrificio e del lavoro e così dobbiamo andare avanti». E ora la testa già al futuro e al Silver di Treviso.