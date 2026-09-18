Padel, Bartolini protagonista ai Mondiali veterani

A otto anni dal bronzo di Estepona-Benahavãs, nell’edizione inaugurale della Fip Senior World Cup di padel, l’Italia maschile dei veterani torna fra le prime quattro del mondo. Un traguardo sfiorato fra Las Vegas 2022 e La Nucia 2024, ma diventato di nuovo realtà al Parque Roca di Buenos Aires, dove giovedì gli azzurri capitanati da Maurizio Serafino hanno ottenuto il quarto successo in altrettanti impegni, prendendosi un posto in semifinale. Dopo le vittorie contro Giappone (5-0), Irlanda (5-0) e Stati Uniti (3-2), per chiudere al primo posto il Gruppo E, gli azzurri hanno superato anche i quarti di finale 3-1 contro la Svezia.

Poi è toccato alle coppie Rota-Tamame e quella composta da Serafino, in coppia con il riccionese Matteo Bartolini, già decisive 24 ore prima per completare la rimonta contro gli Usa. William Rota e German Tamame hanno riportato l’Italia in vantaggio vincendo per 6-3, 6-2 contro Savstrom-Malm, e in seguito gli ex campioni del mondo in coppia Maurizio Serafino e Matteo Bartolini non hanno fatto scherzi contro Jonsson-Eklund, tenendo i rivali a distanza quel tanto che è servito per vincere 6-3, 6-4 e chiudere i conti. Nella semifinale di oggi dalle 15 locali (le 20 in Italia), con diretta streaming sul canale YouTube dell’International Padel Federation, ai nostri toccheranno i padroni di casa dell’Argentina, campioni in carica, a segno per 3-0 in semifinale sulla Finlandia.