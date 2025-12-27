Padel a Ravenna, Heroe’s unisce Marina e Porto Fuori

Il panorama sportivo ravennate si evolve e guarda al futuro con un’operazione destinata a ridefinire gli standard del padel locale. L’Heroe’s Marina Sport Center di Marina di Ravenna e il Ravenna Padel Center di Porto Fuori hanno annunciato ufficialmente la loro unione, dando vita a un nuovo network sportivo strutturato su due sedi.

L’accordo non prevede la chiusura di alcuna struttura, ma sancisce una collaborazione che punta a rafforzare e valorizzare entrambe le realtà. Il comune denominatore è il brand Heroe’s, garanzia di qualità tecnica e organizzativa, che permetterà di offrire alla comunità sportiva un’esperienza integrata, capace di fondere l’avanguardia tecnologica della sede di Marina di Ravenna con la competenza gestionale maturata negli anni dallo staff di Porto Fuori.

Atleti e appassionati potranno continuare a frequentare i propri centri di riferimento, beneficiando però di un ecosistema condiviso che assicura standard elevati e servizi omogenei in entrambe le strutture. Un modello pensato per migliorare l’esperienza complessiva di gioco, senza snaturare l’identità dei singoli circoli.

Grazie a questa unione, il nuovo network mette a disposizione complessivamente 10 campi da padel, di cui uno da singolo e cinque dotati della tecnologia Eyes VisiON, oltre a una Club House con lounge, ristorante e shop ufficiale. Punto di forza del progetto è anche la Heroe’s Zero Padel Academy, scuola d’élite rivolta sia all’attività agonistica sia a quella amatoriale.