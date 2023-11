Padel, a Imola un week-end di grandi firme al Palace Sport Center

P come padel, ma anche come Palace Sport Center. La struttura imolese infatti nel prossimo fine settimana diventerà il “campo base” del padel dell’Emilia Romagna visto che dal primo pomeriggio di venerdì fino a domenica ospiterà il Torneo Open Palace Sport Center con 3000 euro di montepremi. Dopo l’edizione 2022 nella quale furono 43 le coppie complessivamente iscritte fra maschile-femminile e misto, l’edizione di quest’anno è già andata oltre le più rosee aspettative: ad un giorno dalla chiusura delle iscrizioni (prevista per domani alle ore 12), sono infatti già 41 le coppie iscritte nel solo torneo maschile alle quali si aggiungono anche 10 coppie nel femminile e 8 nel misto. Il tabellone “grandi firme” è quello maschile con tante coppie protagoniste nello scorso fine settimana dei campionati italiani di Parma: i secondi classificati Sinicropi-Graziotti dovrebbero infatti prendere parte al torneo imolese entrando in gara (essendo dei prima categoria) nella giornata di sabato così come ci sarà spazio anche per Remedi-Beltrami, Salandro-Di Bene e Sardella-Galli mentre fra i seconda categoria gli occhi sono puntati sulla coppia Cicognani-Cervellati, detentrice del titolo con Cervellati che giocherà in casa essendo il maestro della struttura imolese.