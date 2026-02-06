Ora è ufficiale: Cervia ospiterà un Challenger Atp 50

La Polisportiva 2000 Cervia entra nel ristretto club mondiale dei circoli che nel 2026 organizzeranno un evento del circuito Atp. Ora è ufficiale, il club cervese organizzerà dal 17 al 23 maggio il Challenger Atp 50. Si sale di livello, così, rispetto al torneo Itf Men’s Future dotato di 30.000 dollari di montepremi vinto l’anno scorso da Jacopo Berrettini.

Se ne parlava da tempo, ora la conferma arriva dal presidente della Polisportiva 2000, Maurizio Tappi. «E’ stata una nostra scelta, avremmo avuto la possibilità di fare un Atp 75, ma vogliamo salire per gradi, al momento un Atp 50 è più adatto alle nostre potenzialità e abbiamo puntato su questo essenzialmente per non fare salti nel buio, lo vogliamo organizzare bene e per farlo bisogna fare i passi necessari un po’ alla volta, con gradualità».

Il club cervese del resto è reduce da un’ottima edizione dell’Itf maschile, che ha ricevuto un gradimento generalizzato. «Abbiamo avuto tanto pubblico nel torneo Itf lo scorso maggio, anche tecnicamente è stato un torneo di buonissimo livello, speriamo quest’anno in un incremento perché avremo un livello di giocatori più alto e speriamo che anche quest’anno il pubblico ci segua, stiamo attrezzando il circolo, sicuramente avremo più persone sugli spalti di quelle dell’anno scorso e per questo dobbiamo farci trovare pronti».