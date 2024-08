La partita perfetta. Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano in meno di un’ora le inglesi Boulter-Watson (6-3, 6-1) e approdano in semifinale nel torneo olimpico di doppio femminile. In particolare la massese ha giocato in maniera egregia trascinando la coppia azzurra a una vittoria che le porte per una medaglia. Ora la sfida contro le ceke Mukova-Noskova.