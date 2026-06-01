Nuoto, a Riccione più di 1.850 atleti per il “Trofeo Nicoletti”

Ai blocchi di partenza la 29° edizione del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti che si svolgerà il 5-6-7 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, organizzato da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione. I numeri sono in aumento, come confermato questa mattina in conferenza stampa presso il ristorante Da Quei Matti di Riccione: quest’anno sono attesi più di 1.850 atleti in rappresentanza di oltre 85 società provenienti da 16 regioni di tutta Italia e 3 società dalla Romania, oltre a una rappresentativa FIN della Sicilia che porterà i migliori atleti dell’isola.

Tra i protagonisti dello stile libero il campione mondiale juniores e neo campione italiano assoluto Carlos D’ambrosio, a battagliare con Gianluca Messina, Lorenzo Actis Dato, Alessandro Ragaini; al femminile scenderanno in vasca le giovani speranze Chiara Sama, Veronica Quaggio, la medagliata ai recenti Campionati Assoluti Emma Giannelli nel mezzofondo; nella rana nuoteranno due terzi del podio ai recenti campionati Assoluti con il Campione mondiale in carica dei 50 mt Simone Cerasuolo, Flavio Mangiamele, il neo campione italiano assoluto nella doppia distanza Christian Mantegazza, al femminile la sempiterna Arianna Castiglioni che darà battaglia insidiata dalle nuove leve tra cui Irene Mati, Alessia Loconsole e tante altre; a delfino vedremo il medagliato ai recenti campionati assoluti Michele Busa, un’inedito D’Ambrosio e infine nei misti livello altissimo con Mantegazza, Altini e Vasarri mentre al femminile sfide emozionanti tra le giovani Barozzi, Savoldi e Noaro.