Il Maretennis è un progetto nato dodici anni fa e sviluppatosi in maniera crescente negli ultimi anni, grazie alla passione di un tecnico e dirigente di grandi qualità e passione come Michele Pretolani. Il club nasce nel 2013 alla Locanda delle Dune a Bellaria dal 2016 si è allargato ai campi di San Mauro Mare, ora Maretennis può contare quattro campi in terra in due location diverse.

Ma lo spirito e la filosofia che sta dietro questa iniziativa sono gli stessi, il grande amore per il tennis. Il presidente Pretolani è anche istruttore Fitp di 2° grado. «Negli anni si sono alternati tanti amici che mi hanno affiancato in questa avventura, Francesco Giorgetti, Alessandro Canini, Massimiliano Zamagni, da quest’anno a dirigere il tutto, oltre a me, ci sono i due fratelli Zannoni, Samuel e Nathan e Alessandro Manco, fresco istruttore di 1° livello. E’ uno staff di amici. Dal 2013 siamo cresciuti tra Bellaria, Cesenatico e San Mauro, d’estate raccogliamo un bel gruppo di appassionati».