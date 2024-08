Magnifica Errani: la finale olimpica è tua

Lacrime in campo e lacrime fuori. Esattamente 100 anni dopo il tennis italiano conquista una medaglia ai Giochi Olimpici e lo fa con una romagnola, Sara Errani, ed una toscana, Jasmine Paolini. Oggi la coppia azzurra, testa di serie n.3, ha travolto per 6-3, 6-2 le ceche Muchova-Noskova. L’Italtennis è nella storia, medaglia sicura, bisognerà aspettare la finale di domenica per capire se d’oro o d’argento, contro la coppia vincente tra le spagnole Bucsa-Tormo (n.8) e le russe che gareggiano senza bandiera Andreeva-Shnaider.