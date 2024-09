Magnifica Carlotta Ragazzini: la faentina ai quarti nel tennistavolo alle Paralimpiadi

Una splendida favola, quella di Carlotta Ragazzini alle Paralimpiadi di Parigi. La 22enne faentina è già tra le migliori otto del mondo. Ragazzini (testa di serie n.4) ha superato gli ottavi di finale dopo una vittoria emozionante per 3-2 e una partita ricca di colpi di scena quella con la turca Hatice Duman (n.10). Un match vinto al set di spareggio e il sogno di una medaglia continua. Nei quarti affronterà mercoledì la croata Helena Dretar Karic (n. 13).

«Contro Duman - commenta Carlotta - sono sempre gare molto tirate, c’era anche un po’ di emozione, anche se avevo già debuttato a queste Paralimpiadi nel doppio misto. Conosco la turca e so che bisogna giocare il più possibile palle a uscire e servizi corti, dove lei non possa arrivare. Ho iniziato con quell’idea lì e nei primi due set è andata bene. Nel terzo e nel quarto sono stata in vantaggio e in entrambi i casi ho commesso degli errori, permettendole di recuperare. Al quinto ho stretto i denti e, anche se non ho giocato bene, l’importante era vincere. Sul 3-5 Hwang ha chiamato il timeout e mi ha detto di giocare lungolinea e angolato e usare il servizio corto e alla fine ha funzionato. Sono molto felice e ora ci concentreremo sul match dei quarti».