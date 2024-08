Lucia Bronzetti entra in tabellone a Cincinnati come lucky loser: debutterà contro la bielorussa Victoria Azarenka

Un martedì fortunato per Lucia Bronzetti, che torna in gioco nel Wta 1000 di Cincinnati. La verucchiese era stata sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla neozelandese Lulu Sun (che ha battuto nel frattempo la ceka Noskova all’esordio nel main-draw), era seconda nell’ordine delle possibili ripescate ed è riuscita ad entrare nel tabellone principale per le rinunce delle statunitensi Anisimova e Volynets. Ora se la vedrà contro la bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 14.