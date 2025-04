Lucia Bronzetti cede 6-4, 6-3 a Madison Keys nel Wta 1000 di Madrid

Dopo aver sconfitto la giapponese Naomi Osaka al primo turno, Lucia Bronzetti lotta al meglio delle proprie possibilità contro Madison Keys ma cede 6-4, 6-3 ed esce nel secondo turno del Wta 1000 di Madrid, il “Mutua Madrid Open” dotato di un montepremi di 7.854.000 euro. La fresca vincitrice degli Australian Open viene sorpresa in avvio dalla romagnola, che sale 2-0. Keys reagisce, opera il contro-break e pareggia 2-2. Sul 3-3 la tennista di Villa Verucchio subisce un secondo break, resta a ruota dell’americana ma cede il set al 10° gioco. Si riparte dopo una pausa necessaria a Keys per una medicazione al piede. Che deve fare bene alla 30enne di Rock Island, che in sale velocemente sul 5-1 grazie ad un tennis molto pesante. Lucia Bronzetti è però una lottatrice e allunga il match con due giochi consecutivi, prima di cedere 6-3.