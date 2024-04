Il trionfo a Miami con una tifosa speciale “made in Romagna” per Jannik Sinner. Sugli spalti dell’Hard Rock Stadium, ad assistere alla finale del Masters 1000 c’era anche Laura Pausini, che ieri sera ha tenuto in concerto a Miami. La cantante ha visto la finale contro Dimitrov e a fine match ha incontrato il numero 2 del mondo.