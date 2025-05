Inaugurato l’Urban Padel Club Ravenna, ospiti d’onore Brocchi e Tacchinardi

RAVENNA. Alla presenza delle istituzioni e di alcuni big dello sport è stato inaugurato venerdì scorso l’Urban Padel Club Ravenna. Taglio del nastro con l’assessore allo sport, Federica Dal Conte, e le guest star Alessio Tacchinardi ex Juventus e Christian Brocchi ex Milan e Lazio. Si tratta di un impianto molto funzionale e di grande impatto, situato in zona Darsena. All’interno di un’ex area industriale di 2mila metri si potrà fruire di due campi da padel, un bar con piccola ristorazione, una palestra per personal training, uno studio di fisioterapia e un centro tatuaggi. Gli ideatori del progetto, i cui lavori sono iniziati a luglio 2024, sono Michele Vianello, ex tennista e maestro di padel, che si occuperà dei corsi, Francesco Rametta, Luca Amaducci, Alessandro Impera, Francesco Fabbri e Paolo Vallicelli.