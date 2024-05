Il tennis in carrozzina protagonista del week-end a Massa Lombarda

Il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving fa tappa di nuovo a Massa Lombarda. Sabato 25 e domenica 26 maggio i campi del club romagnolo ospitano infatti la prima delle quattro prove ‘special’ del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che affianca da sei anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il “Tennis Trophy FITP”, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

Nella prima giornata è previsto anche un Open Day Promo Kinder, dalle ore 10 alle 17.30, per tutti i ragazzi in carrozzina che desiderano provare a cimentarsi con la racchetta in mano, in aggiunta al torneo nazionale in programma sabato e domenica. “Sarà un evento davvero nel segno dell’inclusione, come già nelle precedenti occasioni. In quest’ottica i giovani partecipanti potranno confrontarsi anche con allievi della nostra scuola tennis normodotati – sottolinea Matteo Versari, componente dello staff tecnico del Ct Massa Lombarda e fiduciario regionale wheelchair-. Inoltre con finalità promozionali saranno presenti istruttori FITP a disposizione dei ragazzi che volessero avvicinarsi al tennis in carrozzina, fornendo anche l’apparecchiatura necessaria”.

Come detto, quella di Massa Lombarda è una delle tappe di qualificazione della sesta edizione della manifestazione itinerante: oltre a 7 appuntamenti ‘Promo’, sono in calendario altri tre eventi ‘special’ a Rivoli Torinese (15-16 giugno), Polisportiva Palocco Roma (18-19 giugno) e Canottieri Eridanea Cremona (29-30 giugno), per culminare poi nel Master Finale Nazionale in vari circoli della Capitale a fine luglio. “Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle tappe di questo prestigioso circuito nazionale – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda –. Sulla falsariga di quanto fatto in passato, inviteremo alcuni giovani giocatori del nostro circolo per palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, convinti che per loro si tratti di un’esperienza ricca di valori positivi. Anche perché lo sport per tutti è sempre stata una delle direttrici portate avanti dai dirigenti nell’attività del club, più forte anche dei grossi disagi e delle problematiche che a tantissime persone ha provocato la drammatica alluvione che ha colpito il nostro territorio proprio un anno fa”.