Il Tc Massa Lombarda si gode i suoi campioni / GALLERY

Ieri nella ex Chiesa del Carmine i protagonisti sono stati giocatori, tecnici, dirigenti che hanno fatto l’impresa, una festa speciale, tra immagini e parole, sorrisi ed emozioni forti.

Una vittoria per certi aspetti sorprendente, tranne forse che per il presidente Giorgio Errani che già in fase di presentazione del campionato non aveva posto limiti alla provvidenza, sostenendo che si entrava in campo sempre per vincere. Da qui alla conquista dello scudetto però ce ne passa e la vittoria tricolore è stata una magnifica sorpresa, tanto inattesa quanto meritata sul campo.

Massa Lombarda ha festeggiato ieri lo scudetto con una grande festa cittadina di sport e convivialità. La festa di una comunità che si è confermata grande protagonista sulla scena nazionale maschile dopo i risultati di una campionessa favolosa come Sara Errani.

Prima parte dedicata alle immagini della finale, poi i saluti dei giocatori che hanno fatto la storia del tennis massese, Sara Errani, Renzo Furlan, Walter Trusendi, Federico Gaio, Giulio Zeppieri dal Brasile dove si sta allenando con Joao Fonseca. Tutti insieme appassionatamente.

La serata è stata introdotta dai saluti delle autorità, il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi e il consigliere nazionale della Fitp, Raimondo Ricci Bitti.

Poi è stata la volta dei dirigenti del club, dal presidente Giorgio Errani allo storico consigliere Fulvio Campomori, entrambi super soddisfatti ed emozionati per un progetto tecnico che parte da lontano, dalla D1 di 25 anni fa fino al titolo tricolore.

Presente anche Giancarlo Pagani, il primo tifoso della squadra, anche nella veste di sponsor, che ha sempre sofferto e gioito a bordo campo, ma è stata anche la festa nel ricordo di un grande uomo di sport come il padre Oreste Pagani che questa squadra l’ha voluta, tifata e sempre sostenuta, anche quando le cose non andavano troppo bene. Peccato che Oreste, scomparso un anno e mezzo fa, non abbia potuto assistere al trionfo. Fulvio Campomori ha chiamato sul palco i giovani talenti del Ct Massa che hanno conquistato il terzo posto nel campionato Under 12 maschile e a seguire la squadra dei raccattapalle.

Poi il gran finale con i giocatori, Jacopo Bilardo, Francesco Forti, Alessio De Bernardis, Lorenzo Rottoli, Filippo e Umberto Giovannini con il capitano Michele Montalbini. Quasi due ore di festeggiamenti ed il Club romagnolo ne ha di che festeggiare, perché poco prima di Natale sono arrivate anche le graduatorie del Trofeo nazionale Fitp che tiene conto di tutti i risultati nei campionati italiani a squadre: ebbene il Ct Massa si è piazzato al 9° posto in Italia a livello assoluto ed al 14° posto nello speciale ranking giovanile.