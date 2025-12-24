Il Tc Massa Lombarda si gode i suoi campioni / GALLERY

Massa Lombarda ha festeggiato ieri lo scudetto con una grande festa cittadina di sport e convivialità. La festa di una comunità che si è confermata grande protagonista sulla scena nazionale maschile dopo i risultati di una campionessa favolosa come Sara Errani.
Quest’anno sotto l’albero il club massese ha trovato lo scudetto cucito sulle maglie del team guidato dal presidente Giorgio Errani, conquistato al termine della vittoriosa finale contro il Match Ball Firenze sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino.
Una vittoria per certi aspetti sorprendente, tranne forse che per il presidente Giorgio Errani che già in fase di presentazione del campionato non aveva posto limiti alla provvidenza, sostenendo che si entrava in campo sempre per vincere. Da qui alla conquista dello scudetto però ce ne passa e la vittoria tricolore è stata una magnifica sorpresa, tanto inattesa quanto meritata sul campo.
Ieri nella ex Chiesa del Carmine i protagonisti sono stati giocatori, tecnici, dirigenti che hanno fatto l’impresa, una festa speciale, tra immagini e parole, sorrisi ed emozioni forti.