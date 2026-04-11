Il Tc Ippodromo ha voglia di sorprendere in una nuova realtà

Inizia una nuova affascinante avventura per il Tc Ippodromo Cesena che dal 19 aprile esordirà nel campionato di serie B2 femminile. Ieri nella Club House del Circolo è andata in scena la conferenza stampa di presentazione alla presenza dei tecnici di Tennissimo, lo staff che dura la parte tecnica del club e delle protagoniste del campionato. La squadra cesenate è collocata nel terzo girone di qualificazione, in compagnia di Tc Sinalunga, Ct Porto San Giorgio, Ct Tortoreto, Tennis Training di Foligno, Ct Piancastagnaio e Ct Grosseto.

Il maestro Mattia Barducci, direttore tecnico del Circolo, non ha dubbi. «Per noi è un traguardo importante, da quando come staff di Tennissimo siamo venuti in questo club abbiamo puntato subito, con decisione, sulle squadre, in particolare su quella femminile, ma in realtà è anche un nuovo inizio, siamo arrivati in B2, ma non vogliamo fermarci qui, siamo sicuri che i nuovi innesti ci daranno una mano. L’obiettivo è rimanere in B2 poi col passare degli anni vorremmo anche andare più sù, magari in B1 e serie A. Abbiamo cercato di puntare su una squadra giovane, perché questo è lo specchio fedele del nostro progetto che vogliamo si sviluppi negli anni».

Il maestro Michele Zignani è il capitano della squadra e riparte dall’emozionante promozione in B2. «L’ultimo è stato un campionato lungo ed estenuante, direi che la promozione in B2 ce la siamo proprio guadagnata. Ora facciamo per il primo anno questa esperienza vogliamo creare un gruppo che si diverta a giocare, se a questo si lega anche la salvezza saremo i primi a festeggiare. Ma non vogliamo eccessive pressioni, il primo anno sarà il più difficile perché due giocatrici appena arrivate, Agnese Stagni e Ilaria Rondinelli, non potranno giocare contemporaneamente nella stessa giornata per le norme federali. Contiamo molto anche sul nucleo storico che è molto ampio».

Nel 3° girone, quello del Tc Ippodromo, sono comprese sette squadre, al termine le ultime due retrocederanno in serie C, la quarta e la quinta faranno i play-out, la terza rimane in categoria, la seconda farà i play-off e la prima salirà in B1.

La rosa comprende Camilla Fabbri (2010), Ilaria Rondinelli (2009), Agnese Stagni (2009), Anita Picchi (2006), Clara Marzocchi (2007), Giulia Bancale (1998), Carolina Bondi (2006), Viola Mezzogori (2005) e Chiara Giorgetti (2004). Il 19 aprile l’esordio sui campi del Ct Piancastagnaio.