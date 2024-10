Il “Città di Forlì” parla francese con Langlois

Il francese Olivier Langlois è il vincitore del torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì” al Villa Carpena, dotato di 4.000 euro di montepremi. Ieri la conclusione con l’ultimo atto, la finale del singolare maschile vinta dal giocatore transalpino, testa di serie n.1, in finale sull’altoatesino Ivan Tratter per 6-3, 7-6 (6). Primo set dominato dal francese, tecnicamente impeccabile, che però nel secondo set affronta la difesa ostinata del 32enne di San Genesio, nei pressi di Bolzano. Si arriva punto a punto al tie-break, dopo che Tratter aveva salvato due match-point, Langlois sale sul 6-4, altri due match-point, ma Tratter è molto solido e non si scompone, almeno fino al 6-6, quando il giocatore francese conquista il vantaggio decisivo. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Villa Carpena, Angela Bonoli, dal presidente della Ssd Carpena, Roberto Capparelli, e dal direttore del torneo Alberto Casadei. Alla finale era presente anche Matteo Versari, fiduciario regionale della Fitp per il tennis in carrozzina. Premiazioni effettuate insieme a quelle del singolare del torneo giovanile Road to Torino. Semifinali: Olivier Langlois (n.1)-Antonio Cippo (n.3) 6-3, 6-1, Tratter-Marco Pincella (n.2) 6-0, 6-0.

Il presidente Roberto Capparelli ha tracciato un bilancio molto positivo dell’evento: «Il risultato è sotto gli occhi di tutti – ha sottolineato il dirigente - tanta gente per la finale e per le premiazioni, siamo riusciti ad unire due mondi, la realtà del tennis giovanile e del Wheelchair. Era il primo anno di questo torneo, c’è stata una grande partecipazione ed abbiamo già gettato le basi per un futuro immediato, vogliamo fare un passo successivo, salire ad un gradino più alto».

La presidente del Carpena, Angela Bonoli, ha aggiunto: «Si chiude per noi una stagione organizzativa molto positiva per i tanti eventi che hanno avuto come culmine il Wheelchair, è stata una prima esperienza che spero si possa ripetere anche per i prossimi anni. Quattro giorni pieni di eventi e di momenti particolari».