Il 27 novembre torna il Galà del Tennis Romagnolo

Nell’anno migliore di sempre per il tennis italiano e nell’anno in cui sono arrivati risultati importanti anche per il tennis romagnolo, che con Sara Errani ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, torna il grande appuntamento con il Galà del Tennis Romagnolo, una notte dedicata al tennis, ma anche al padel e al beach tennis, una serata con i premi Net-Gen.it alle eccellenze del movimento, nella splendida location del Frontemare a Miramare di Rimini. Una serata per festeggiare i protagonisti del movimento romagnolo, con i campioni e le giovani promesse, in riva al mare. Ancora una volta gli ingredienti saranno: tennis, padel, beach tennis, premiazioni, buona cucina, musica e tanto divertimento. L’appuntamento è per il 27 novembre dalle 20 al Frontemare, sono attesi circa 25 Circoli dalle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.