I due trofei vinti dall’Italia in vetrina a Massa Lombarda

Venerdì e sabato infatti i due prestigiosi trofei saranno esposti al pubblico, dalle 10 alle 22 all’interno dell’Oremplast Arena (sede degli incontri casalinghi del team di A1 maschile, punta di diamante dell’attività agonistica del club), dove chi lo desidera potrà visitarle, ammirarle e scattarsi una foto ricordo: la loro presenza contemporanea è un inedito assoluto e non a caso è stata scelta per questa passerella proprio la città di Sara Errani che in agosto al fianco di Jasmine Paolini ha conquistato la medaglia d’oro in doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi.

Rivivere le indimenticabili emozioni dei trionfi azzurri che hanno impreziosito un 2024 fantastico per il tennis italiano. E’ la straordinaria opportunità offerta agli appassionati romagnoli e non solo dal Circolo Tennis Massa Lombarda, che per alcuni giorni ospiterà i trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup in una sorta di omaggio all’anno d’oro dello sport della racchetta al tricolore voluto dalla federazione con il ‘Trophy Tour’ lungo la penisola all’insegna dello slogan “Vieni a vivere un sogno. Anzi due”.

A rendere ancora più significativo l’evento il fatto che proprio le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici nel 2024 della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis, saranno ricevute questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (ma non ci saranno Jannick Sinner e Lucia Bronzetti). «E’ sicuramente motivo d’orgoglio essere una delle tappe del Trophy Tour e poter dunque ospitare nel nostro circolo due trofei tra i più importanti del mondo dello sport - sottolinea Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda - un onore che la Federazione Italiana ha riservato a non più di 80 club sul territorio nazionale. Questo consentirà a tutti i giovani nostri tesserati e ai tanti appassionati romagnoli di festeggiare dal vivo la vittoria delle squadre italiane in queste prestigiose competizioni, meno di una settimana dopo lo storico secondo trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open».

«L’arrivo delle due prestigiose coppe in città è previsto già domani pomeriggio, indicativamente verso le 15, poi serviranno almeno un paio d’ore per l’allestimento - spiega il dirigente Fulvio Campomori illustrando i primi dettagli tecnici dell’iniziativa - per cui già nella serata di domani qualcuno potrà ammirare i trofei, prima della chiusura notturna della struttura. Domenica alle 9 è prevista la riconsegna ai responsabili federali. Stiamo pensando di organizzare qualcosa per i nostri giovani allievi della scuola tennis dal momento che proseguiranno le attività sui campi 4 e 5, all’interno dell’Oremplast Arena. Fra l’altro l’impianto ospiterà nel week-end il torneo Rodeo Under 11 e 12, quindi i partecipanti avranno la possibilità di giocare i loro incontri proprio accanto alla Coppa Davis e alla Billie Jean King Cup, un’occasione che non capita certamente tutti i giorni».