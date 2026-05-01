I Circoli della Romagna: Forum, cifre impressionanti tra iscritti e liste d’attesa

Guardando i dati degli allievi del Forum Tennis Forlì, ma soprattutto di quelli che invano cercano di diventarlo, si capisce la straordinaria situazione di popolarità del tennis, ma anche l’incapacità dell’offerta di tenere il passo della domanda. Nel club forlivese ci sono 180 iscritti alla scuola tennis dai 5 ai 18 anni, ma ci sono anche 70 ragazzi in lista d’attesa.

Per arrivare a questa quota di prestigio, i dirigenti e i tecnici hanno incrementato di dieci unità il numero già record di un anno fa. «Ne abbiamo presi dieci in più, ma era difficile incrementare più di tanto - dice il maestro e direttore tecnico del circolo, Stefano Gelli - e ora la lista d’attesa cresce sempre più. Abbiamo sempre avuto una lista d’attesa, ma mai così nutrita come da quattro-cinque anni a questa parte. Poi abbiamo 86 giocatori adulti, di cui 56 uomini e 30 donne, anche qui abbiamo una lista d’attesa di 44 persone. Nel complesso 110 persone che per il momento non sono state accontentate».

Il presidente Filippo Portalupi sottolinea. «C’è un problema di spazio per l’utenza, abbiamo saturato tutto il possibile e i soci iniziano a scalpitare perché gli spazi per giocare sono limitati. A questo punto diventa fondamentale coprire il campo numero 4, sarebbe il sesto campo coperto, altro posto non c’è per fare più attività».

Il maestro Stefano Gelli aggiunge. «Ormai è anche un problema di convivenza con i nostri eventi, i problemi si amplificano» e poi sottolinea la valenza tecnica e la quantità dell’attività agonistica messa in campo. «Abbiamo 25 squadre tra campionati Fitp e cinque squadre Tpra. Poi ci sono tutti i tornei federali, il torneo di 4a categoria maschile e femminile dal 16 al 31 maggio, dall’11 al 14 giugno il torneo Wheelchair nazionale, dal 15 al 28 giugno il 3a categoria maschile, l’appuntamento con l’Open maschile dall’11 al 26 luglio, il torneo Emilia-Romagna Junior Tour che abbiamo già ospitato con 264 iscritti, e l’Over 45-55-60 e 70 terminato il 5 aprile. Faremo anche una giornata dedicata al Torneo Bianco & Legno, di cui qui anche al Forum si svolgerà una tappa».

La squadra di serie C finora è imbattuta, nel suo cammino regionale ha vinto sempre per 6-0, domenica vanno in scena gli ottavi in casa contro il Tc Faenza. E’ una squadra molto competitiva, che ha come punti di forza Nicola Ravaioli, Nicola Filippi, Marco Chiarello, Jamal Urgese, Alex Guidi, Sasha Marinoni e Daniele Gaspari, il capitano è Nicola Filippi (vice Gaspari). Da sottolineare che Sasha Marinoni ha fatto un anno di esperienza al Piatti Tennis Center come tecnico. Vanno forte anche le altre formazioni: hanno superato la prima fase a girone l’Under 16 A e l’Under 18 maschile A e B, da segnalare anche la semifinale regionale della squadra Over 60 maschile, così come quella dell’Over 45 maschile libero, in pieno svolgimento la D3 maschile con le squadre A e B e la D3 femminile, successivamente scenderanno in campo anche tre squadre di D4 maschile.

Il presidente Portalupi sottolinea aspetti essenziali nella programmazione del circolo. «Si sta investendo molto sulle infrastrutture per rendere il club più accogliente e visibile, il pregio di questo circolo è la sua caratterizzazione sociale, da almeno vent’anni organizziamo la scuola di tennis in carrozzina, da sempre gratuita, a questa iniziativa si è aggiunta una proposta nei confronti del comune di accoglienza di persone con disabilità di tipo cognitivo, ad esempio con autismo, sindrome di down, attualmente ne abbiamo una decina, anche per loro sono previste lezioni gratuite. Il nostro è un preciso impegno sociale nei confronti delle persone in difficoltà».

Lo staff tecnico del Forum vede il maestro nazionale Stefano Gelli nel ruolo di direttore tecnico coadiuvato dagli istruttori di 2° grado Daniele Gaspari, Filip Radovanovic, Andrea Gozzoli, Nicola Ravaioli, Nicola Filippi, Sasha Marinoni, e dal preparatore atletico Nicola Mingozzi.