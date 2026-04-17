Fari sul Valmarecchia Sporting Club, dove il tennis è a portata di tutti

Tennis
Lo staff tecnico dello Sporting Club Valmarecchia: Samantha Casadei, Tomas Montironi e Davide Campana
Lo staff tecnico dello Sporting Club Valmarecchia: Samantha Casadei, Tomas Montironi e Davide Campana

Il Valmarecchia Sporting Club, dopo appena un anno di attività con la nuova società, spicca il volo verso l’eccellenza. Dai primi di febbraio il club di Pietracuta è affiliato alla Federtennis e ora può svolgere tutte le attività di vertice, dall’organizzazione dei tornei, alla partecipazione ai campionati italiani. Pochi giorni fa è arrivata dal comitato regionale l’assegnazione del campionato di serie D1 maschile. Come club di nuova affiliazione il Valmarecchia Sporting Club sarebbe dovuto ripartire dalla D4, ma sarebbe stato un campionato inadatto alle qualità dei locali giocatori di vertice. A Pietracuta si può giocare su tre campi da tennis e due di padel.

Il tecnico Tomas Montironi commenta soddisfatto. «Siamo partiti da poco con cento soci, un numero che sarà superato, è in pieno svolgimento la campagna di tesseramento, ci aspettiamo un’ulteriore crescita, il nostro è un circolo di famiglie e bambini».

La scuola tennis locale si rivolge a varie categorie di utenti, c’è la scuola per adulti, la pre-agonistica e l’agonistica con 80 allievi, lo staff è guidato dal maestro Davide Campana, coadiuvato da Tomas Montironi, istruttore di 2° grado, Samantha Casadei istruttrice di 1° grado e il preparatore atletico Matteo Renzi.

Attività tecnica e organizzativa

Ma come detto è tempo di campionati a squadre. La squadra di D1 maschile è molto ambiziosa, può contare su giocatori del calibro di Edoardo Pagnoni, Mattia Muraccini, Leonardo Bartoletti, Maxim Uslamin e Mattia Cerbara, poi è pronta un’ottima D3 femminile con Anastasia Lopatina e Mia Ciacci, una D4 maschile tutta nuova con Tommaso Cremoni, Gianmarco Palumbo, Fabio Chiaruzzi e Davide Pierini. Ai nastri di partenza anche l’Under 18 maschile con Bartoletti e Pagnoni.

Da quest’anno si torna a organizzare tornei federali sui campi di Pietracuta, il programma prevede l’Open maschile dal 23 maggio, il 4a maschile dal 13 giugno, il 3a femminile a metà luglio e dall’1 agosto il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Oltre a questi tornei di punta c’è tutta l’attività federale del circuito Tpra al quale il Valmarecchia Sporting Club partecipa con diverse formazioni di adulti.

«Siamo molto contenti - riprende Montironi - il nostro è un movimento in continuo sviluppo. Carlo Paci ed Edoardo Pagnoni fanno attività importante nel Circuito Itf Junior, hanno avuto un best ranking mondiale rispettivamente di n.790 e 870. Inoltre tra i giocatori di punta c’è Mattia Muraccini che gioca la Coppa Davis per San Marino e con questa squadra l’obiettivo è la serie C. C’è poi un interessante Under 14 che gioca e si allena da noi, Gianmaria Mussoni che fa l’attività del circuito Tennis Europe, così come Marta Bertozzi».

Montironi delinea anche le strategie tecniche. «Il nostro Circolo è improntato sull’agonistica e la pre-agonistica, oltre a essere un punto di aggregazione, per ragazzi e genitori, c’è anche la nuova palestra come supporto all’attività».

Lo staff dirigenziale vede come presidente Davide Campana, con lui Tomas Montironi, Massimo Bartoletti, Francesco Mussoni e Marco Pula.

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