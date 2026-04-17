Fari sul Valmarecchia Sporting Club, dove il tennis è a portata di tutti

Il Valmarecchia Sporting Club, dopo appena un anno di attività con la nuova società, spicca il volo verso l’eccellenza. Dai primi di febbraio il club di Pietracuta è affiliato alla Federtennis e ora può svolgere tutte le attività di vertice, dall’organizzazione dei tornei, alla partecipazione ai campionati italiani. Pochi giorni fa è arrivata dal comitato regionale l’assegnazione del campionato di serie D1 maschile. Come club di nuova affiliazione il Valmarecchia Sporting Club sarebbe dovuto ripartire dalla D4, ma sarebbe stato un campionato inadatto alle qualità dei locali giocatori di vertice. A Pietracuta si può giocare su tre campi da tennis e due di padel.

Il tecnico Tomas Montironi commenta soddisfatto. «Siamo partiti da poco con cento soci, un numero che sarà superato, è in pieno svolgimento la campagna di tesseramento, ci aspettiamo un’ulteriore crescita, il nostro è un circolo di famiglie e bambini».

La scuola tennis locale si rivolge a varie categorie di utenti, c’è la scuola per adulti, la pre-agonistica e l’agonistica con 80 allievi, lo staff è guidato dal maestro Davide Campana, coadiuvato da Tomas Montironi, istruttore di 2° grado, Samantha Casadei istruttrice di 1° grado e il preparatore atletico Matteo Renzi.