Errani-Paolini al debutto nelle Wta Finals di Riyadh

E’ il giorno dell’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnata anche in singolare, nelle Wta Finals, in programma a Riyadh fino a sabato 9. Intorno alle 18 le due azzurre, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, affronteranno la coppia statunitense formata da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Al loro primo anno insieme le americane hanno vinto il Wta 1000 di Toronto e si sono qualificate per le Wta Finals. Sarà una prima volta assoluta per Dolehide, mentre Krawczyk le gioca per il quarto anno consecutivo e con la terza partner diversa. Insieme puntano a diventare la prima coppia Usa nell’albo d’oro dal 2011. Sara Errani è molto fiduciosa e torna alle Finals dopo dieci anni, dopo averne giocate già tre con Roberta Vinci: «E’ passato talmente tanto, sembra un’altra vita, ma sono contentissima perché ho vissuto un anno incredibile, il momento migliore per me è stata la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi, queste Finals sono la ciliegina sulla torta». Obiettivi? «Non ci sono obiettivi, uno viene qua e cerca di fare del suo meglio. Quest’anno è andato tutto meglio del previsto, quando vinci è tutto relativamente più facile, anche se fisicamente non è semplice, l’età si fa sentire, ma mi sono sentita sempre abbastanza bene. Ricordo che agli Us Open ho fatto singolare, doppio e doppio misto. La medaglia d’oro è stata il sogno di una vita, ci credevo, l’avevo in testa, ma realizzarla è stata una cosa impensabile». Infine sull’esordio contro le statunitensi: «E’ un esordio tosto, la Dolehide serve molto bene e qui siamo in altura».