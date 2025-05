E’ targata Romagna l’impresa del giorno agli Internazionali di Roma: i baby Bondioli e Caniato superano Bolelli e Vavassori al super tie-break

Impresona del doppio tutto romagnolo formato dai 2005 Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato al Foro Italico. Bondioli, ravennate doc, e Caniato, ferrarese che vive a Forlì, si allena all’Accademia del Villa Carpena e gioca per il Ct Zavaglia Ravenna, hanno battuto 7-6 (5), 6-7 (10), 10-8 la coppia Bolelli-Vavassori (numero 5 del tabellone), tra le prime 10 coppie al mondo. Entrati in tabellone con una wild-card grazie al successo nelle pre-qualificazioni, Bondioli e Caniato hanno sprecato tre match-ball nel secondo set e poi si sono imposti nel super tie-break. Ora al 2° turno la coppia Made in Romagna affronterà i francesi Doumbia-Reboul.