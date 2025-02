Ct Massa Lombarda, vetrina extralusso

Dal Quirinale all’Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda, l’asse del fantastico momento del tennis italiano passa da Roma alla Romagna. Dopo essere state le ospiti d’onore della cerimonia con cui il presidente della Repubblica ha omaggiato le nazionali campioni del mondo, ecco che Coppa Davis e Billie Jean King Cup approdano a Massa per il “Trophy Tour 2025”, la prima di 80 tappe in giro per l’Italia per mostrare a tutti gli sportivi lo straordinario livello del tennis azzurro.

Ieri sera alla Oremplast Arena l’inaugurazione ufficiale della passerella delle due mitiche coppe che potranno essere ammirate fino a questa sera. Serata aperta dal sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi: «E’ un onore avere a Massa, il primo circolo dopo il Quirinale, queste due coppe ed essere la prima di 80 tappe in giro per l’Italia, dopo che prima di noi queste coppe sono state viste solo dai giocatori e dalle giocatrici della nazionale e dal nostro presidente Sergio Mattarella. Credo che sia un’emozione ed un onore enorme per un circolo come il nostro, così piccolo, ma sempre il terzo in Regione, così come per la qualità dello sport massese. La nostra amministrazione ha sempre creduto nello sport e nella scuola che sono i fattori educanti dei ragazzi. Ragazzi che praticano lo sport e che hanno famiglie solide alle spalle ed un buon percorso scolastico non possono che diventare campioni nella vita. Il loro nome non comparirà mai su queste coppe, ma vincere significa anche avere un percorso di vita pulito ed onesto».

L’altro padrone di casa era il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini: «E’ un piacere essere a Massa Lombarda per tanti motivi, prima di tutto perché questo circolo in Regione è un’eccellenza per il movimento che ha sempre sviluppato, per il numero dei tesserati, rappresenta una piccola realtà che riesce a sviluppare sia impianti meravigliosi, come questo, sia un’attività di grande spessore. E’ la prima tappa del tour che girerà per tutti i circoli, è stata una scelta della Federazione quest’ anno andare nei circoli, nelle case dei nostri giocatori, non più nelle sedi istituzionali. Avere questi due trofei in casa sarà difficilmente replicabile, ci speriamo, è un grande momento, sfruttiamolo. Tutto questo lo facciamo per i nostri giovani che ora hanno dei grandi riferimenti».

Il presidente del Ct Massa Lombarda, Giorgio Errani, ha sottolineato: «Sono estremamente orgoglioso ed onorato per aver portato le coppe a Massa, quest’anno abbiamo raggiunto un risultato eccezionale per aver conquistato il 25° posto nella classifica, abbiamo fatto un discreto lavoro, ma stiamo lavorando ancora per migliorarci». Ha chiuso la manifestazione Giancarlo Pagani, in rappresentanza della famiglia Pagani da sempre supporter del club: «Per me è un sogno, anzi sono due sogni, questo grazie ai giocatori ed alla Federazione che ci ha concesso il privilegio di ospitare questi trofei, è una bellissima emozione. Noi accompagniamo il tennis da diversi anni perché investire nello sport è un momento fondamentale nella formazione delle persone, i giovani soprattutto».