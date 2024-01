Circolo Tennis Casalboni: un 2024 da vivere tutto di corsa

Si apre un’altra stagione da protagonista per il Ct Casalboni Santarcangelo. Il club clementino che conta ben 450 tesserati, guidato dal presidente Massimo Carli, ha programmato un 2024 di grande interesse sotto il profilo tecnico e organizzativo.

Il maestro Diego Pellegrini, direttore tecnico della scuola, delinea un quadro a tinte incoraggianti. «E davvero un buon momento per il tennis, i nostri campi lavorano a pieno ritmo, anche a livello scuola tennis e agonistica abbiamo numeri ragguardevoli».

La scuola del Ct Casalboni al momento ha 128 allievi, di cui 25 per l’agonistica e 15 per la pre-agonistica, con due giocatori convocati nella rappresentativa per la Coppa delle Province. Pellegrini è coadiuvato da tre istruttrici di secondo grado, Camilla Fabbri, Elisa e Serena Gugnali. Con questa importante dote tecnica il Ct Casalboni si appresta a schierare sette squadre giovanili nei prossimi campionati italiani, oltre alle due squadre di vertice, la C maschile e la C femminile. Tanti i giovani che promettono bene a livello nazionale, il 2.8 Giacomo Ercolani, Tommaso Amati, gli Under 12 Francesco Paganelli e Leo Mazzarini, Francesco Martinini, in campo femminile la 3.1 Alice Rossi e la 3.2 Aurora Lombardi scenderanno in campo nel trofeo “Quattrocchi” e nella serie C con le gemelle Gugnali e Camilla Fabbri. La C maschile si presenta con Diego Pellegrini, Alberto Tomassoni, Giacomo Ercolani, Luca Andruccioli, Tommaso Amati, Alessandro Manduchi e Marco Cola.

Tornei fiore all’occhiello

Si va verso la conferma dell’ottima programmazione degli ultimi anni, nella quale spicca il grande torneo nazionale giovanile di agosto, il torneo di 3a categoria femminile e il 4a maschile.

Diego Pellegrini indica gli obiettivi tecnici. «Vogliamo continuare il percorso positivo dell’agonistica, portare Ercolani e Amati ai vertici della seconda categoria e crescere tutto il settore dei più giovani in modo che possano essere il futuro delle attuali squadre che militano in serie C».