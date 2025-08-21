Cervia, torna il fascino del tennis con le racchette di legno: in 150 al torneo in completo bianco

Si alza il sipario su “Bianco & Legno” edizione 2025. Quasi 150 giocatori in completo bianco e racchette di legno hanno posato ieri sera davanti ai Magazzini del Sale per dare il via alla nuova edizione di questa manifestazione che cresce di anno in anno. Il meeting che di fatto ha dato il via alla rassegna si è svolto in due fasi. Prima l’incontro nella bella location dei Magazzini del Sale, presente il vicesindaco, nonché assessore allo sport Gianni Grandu, e tutto lo staff organizzativo, ad iniziare dal maestro Giancarlo Coffari, Gianluca Bagnara, Paolo Zamagna, Gianfranco Guidazzi, Gilberto Basaglia e le madrine, le ex campionesse Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, entrambi cervesi. Il maestro Coffari ha ribadito lo spirito di “Bianco e Legno”, riportare al centro dell’attenzione nazionale Cervia come città del tennis, con i suoi oltre 50 campi sul lungomare, ma con un occhio alla solidarietà, visto che tutti i proventi andranno alla Casa di Riposo della città ed alla Caritas. Poi tutti fuori per la foto-cartolina dell’evento.

Da oggi si va in campo, fino a domenica è il momento dei match, sempre in completo bianco con racchette di legno su campi in terra rossa. Quest’anno il torneo vede la compartecipazione di tutti i Club cervesi: Ct Milano Marittima, Polisportiva 2000 Cervia, Tennis Mare Pineta, Ten Sport Center e Ct Lungomare. Una sorta di torneo diffuso che permette di coinvolgere contemporaneamente circa 200-250 partecipanti. La formula prevede un torneo esibizione di doppio, tutti i Circoli cervesi organizzano l’evento dal 21 al 23 agosto per definire i propri vincitori che disputeranno il Master domenica presso il Ct Lungomare Cervia.