Beach tennis, i mondiali amatoriali a Rimini dal 25 giugno

Sarà Bellariva di Rimini ad accogliere il campionato mondiale amatoriale di Beach tennis Ifbt, in programma dal 25 al 29 giugno. Un risultato prestigioso che conferma ancora l’Emilia-Romagna come terra di sport, ospitalità e grandi eventi internazionali.

A trent’anni dalla prima edizione del mondiale, andata in scena proprio sulle coste romagnole, il torneo torna nel suo luogo d’origine, arricchito da una visione globale e da un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Un ritorno simbolico che coincide con il trentennale della Ifbt – International Federation Beach Tennis e riafferma la centralità della Riviera romagnola nello sviluppo di uno sport oggi praticato in oltre 50 Paesi.

Bellariva, con le spiagge del Consorzio Marea Spiaggia Rimini, la rete di Piacere Spiaggia Rimini e del Comitato “I Love Bellariva”, il supporto di Quicksand e l’esperienza di San Marino Welcome, è stata scelta a livello internazionale per ospitare atleti, famiglie e visitatori in un’atmosfera che unisce sport e scoperta del territorio. Oltre 350 atleti, tra i 16 e i 60 anni, provenienti da Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia, si sfideranno in tornei individuali, misti e a squadre: già confermate le delegazioni dalle Filippine, dal Brasile e da nazioni europee dall’Ungheria alla Gran Bretagna, passando per Svizzera, Spagna, Belgio, Bulgaria e Polonia.

Il programma prevede cinque giorni di gare e un cartellone di eventi collaterali con dj set, animazione e il villaggio Ifbt attivo ogni giorno dalle 9 alle 22.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno 2025 per tutti i giocatori amatoriali, con sei categorie previste: Pro, Advanced, Over 40, Over 30, Under 16 e Under 14.