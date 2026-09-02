Beach tennis, da oggi a domenica Cesenatico ospita il Sand Series 2026

Dopo Cervia ecco Cesenatico, poi sarà il turno di Marina di Ravenna. Prosegue in Romagna il tour del grande beach tennis. Da ieri al 6 settembre la sabbia dell’Arena Beach di piazza Andrea Costa a Cesenatico, da sempre culla del beach tennis internazionale, sarà per la prima volta teatro di un appuntamento della categoria più prestigiosa del Beach Tennis World Tour: il Sand Series Cesenatico ‘26. L’evento è stato presentato ieri mattina presso il Palazzo del Turismo alla presenza di Raimondo Ricci Bitti (Consigliere Fitp), Gaia Morara (assessore allo Sport e al Turismo di Cesenatico), Francesca Lucchi (consigliere Emilia-Romagna), Gilberto Fantini (presidente del Comitato Regionale, Jessica Tinazzi in rappresentanza del main sponsor Heroe’s e Simona Bonadonnadirettrice del torneo.

L’appuntamento rappresenta una novità di assoluto rilievo per il calendario internazionale: il Sand Series è il vertice del circuito mondiale e per Cesenatico (già protagonista negli ultimi anni con edizioni indimenticabili dei Mondiali) è un ulteriore riconoscimento del ruolo ormai consolidato della città e della Riviera Romagnola nella crescita e nella promozione del beach tennis.

La manifestazione ha preso il via ieri con le qualificazioni, da domani fino al gran finale di domenica si svolgeranno gli incontri del main-draw. Sono previsti tabelloni di doppio maschile e femminile e doppio misto, con un significativo montepremi complessivo di 100.000 dollari.

L’appuntamento di Cesenatico si inserisce tra il BT400 di Cervia (appena andato in archivio con i trionfi di Mattia Spoto e Nicolas Gianotti nel doppio maschile, Elizaveta Kudinova e Anastasiia Semenova nel doppio femminile e di Alex Agirelli e Alina Zaitseva nel doppio misto) e quello di Marina di Ravenna dal 17 al 20 settembre.

Ieri Raimondo Ricci Bitti ha sottolineato. «Qui a Cesenatico si sono svolti i Campionati del Mondo, abbiamo stabilizzato la sede per i grandi eventi in maniera congrua con gli obiettivi della Fitp, ormai qui opera una squadra collaudato, il livello si è innalzato, noi vogliamo rendere stabile questo torneo in Romagna, qui c’è la culla del beach tennis, qui abbiamo sempre le tribune piene».

L’assessore Gaia Morara ha ribadito. «Ci auguriamo che questo torneo sia solo il prosieguo di eventi che danno visibilità alla città, il mese di settembre a Cesenatico è dedicato allo sport, il beach tennis è uno degli eventi principali, tanta gente vede in questo torneo un momento di spettacolarità. E saranno in campo 700 atleti, l’obiettivo è che diventi un appuntamento fisso».

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