Beach Tennis, argento mondiale per Gasparri e Valentini

Stesso film di un anno fa. Come un anno fa a Cesenatico, la Romagna resta nuovamente a bocca asciutta ai mondiali di beach tennis di Matosinhos con la località portoghese che ha visto la truppa romagnola tornare a mani vuote. In campo maschile, la semifinale persa da Calbucci-Agirelli in due set (7/5, 6/2) contro Ramos-Oliveira è stata replicata nel finale ma non nel risultato dal ko della coppia cesenate-brasiliana Cappelletti-Baran che ha perso l’altra semifinale dopo una maratona di 3 ore al terzo set (7/6, 3/6, 6/4 i parziali) contro Spoto-Gianotti, che hanno poi vinto comodamente la finale laureandosi nuovamente campioni del mondo. In campo femminile, hanno confermato il titolo vinto un anno fa le due russe Kudinova-Semenova che hanno vinto in 2 set (6/3, 6/4) in una finale contro le romagnole Gasparri-Valentini, uscite vincitrici in semifinale da una battaglia di 3 set (6/3, 4/6, 6/1) contro la coppia dozzese-romana Cimatti-Daina.