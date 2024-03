Beach tennis, Alice Grandi vince a Tolosa

Alice Grandi, in coppia con la francese Lola Barrau, ha centrato la vittoria nel torneo internazionale di Tolosa. Prima testa di serie del tabellone, la coppia formata dalla sammarinese e dalla francese ha beneficiato di un bye al primo turno e si è poi imposta al secondo sulla venezuelana Blaubach Acosta e la spagnola Llobet Ferrere (6-0, 6-1). Vittoria agevole anche ai quarti di finale, dove Grandi e Barrau hanno liquidato le spagnole Casas Pau-Jimenez Torres 6-1, 6-2. In semifinale si sono poi trovate di fronte le brasiliane Nakamura Henrique-Rigotti Montemor, superate 7-5 (3), 6-2. Nel match decisivo per il titolo, Alice Grandi e Lola Barrau si sono trovate di fronte le spagnole Farias-Rodriguez Perera superate 6-1, 6-4.