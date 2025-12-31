Baldisserri contro Bandini, una finale tutta romagnola al 7° Memorial Piero Serafini

Sarà una finale tutta romagnola, tra l’imolese Enrico Baldisserri ed il faentino Mattia Bandini, a decidere il vincitore della 7a edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3.000 euro di montepremi organizzato dal Tennis Club Riccione che si conclude oggi con la finale, in programma alle 14.30. Il primo a conquistare la finalissima, senza colpo ferire, è stato Mattia Bandini. Il 2.5 portacolori del Tc Faenza ha infatti beneficiato del forfait del 2.3 Leonardo Angeloni, testa di serie n.2, che già lunedì sera nel quarto vinto (6-3, 6-3) sul cervese Diego Orlando, aveva mostrato qualche problema fisico. Nel tardo pomeriggio si è giocata l’altra semifinale, un derby romagnolo tra due amici che si allenano insieme al Tennis Club Viserba, vinto dal n.1 del seeding, l’imolese Enrico Baldisserri sul 18enne forlivese Tommaso Filippi, n.5 del tabellone riccionese. Ha vinto comodamente per 6-2, 6-1 il portacolori del Ct Bologna che era all’esordio sui campi del Tc Riccione dopo il forfait del suo avversario nei quarti, il riminese Federico Baldinini. Dunque Baldisserri di slancio in finale con una prova di notevole solidità, brillante comunque il torneo del 2.4 forlivese in piena ascesa tecnica, che nel suo cammino riccionese ha messo in fila due giovani rampanti, Enea Vinetti negli ottavi e Dennis Ciprian Spircu nei quarti.

Alle battute finali anche i tabelloni a chiusura di 4a categoria e di 3a. Nel tabellone di 3a finale oggi (ore 15) tra Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis) e Andrea Monti (Ct Cesena). Semifinali: Pozzi (3.1)-Bacchini (3.2) 7-5, 6-2, Monti (3.1)-Muratori (3.1) 6-4, 6-0.

In quello di 4a categoria in finale è andato in scena ieri sera il derby del Ct Cerri Cattolica tra Matteo Silvagni e Federico Romani. Semifinali: Silvagni (4.1)-Mastromattei (4.1) 6-1, 6-2, Romani (4.1)-Simoncelli (4.1) 6-0, 6-7 (0), 14-12.