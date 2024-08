Alexandre Muller conquista il “San Marino Open”: Chun-Hsin Tseng si arrende dopo 2 ore e 45 minuti di battaglia

Il francese Alexandre Muller, numero 99 Atp e terza testa di serie, è il vincitore della 31ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger Atp 125 (montepremi di 148.625 euro) andato in scena sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio, Al termine di una combattuta finale si è imposto domenica notte con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (3), dopo due ore e trequarti di lotta, su Chun-Hsin Tseng, 22enne cinese di Taipei (numero 146, ma un anno fa arrivato all’83° posto). Grazie ai 125 punti in palio, il 27enne di Poissy guadagnerà 22 posizioni, issandosi al 77° posto in classifica mondiale, piuttosto vicino al suo best ranking di numero 71.