Il Ct Massa Lombarda si prepara ad essere al centro del tennis italiano ed internazionale. Il 29 gennaio la cittadina ravennate ospiterà, in una sorta di omaggio allo straordinario 2024 del tennis azzurro, i trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. La loro presenza contemporanea è un inedito assoluto e non a caso è stata scelta Massa Lombarda, città della regina del tennis azzurro Sara Errani, per questa straordinaria passerella.

Orgoglioso per questo appuntamento e per il trend del tennis nel suo club, il presidente del Ct Massa, Giorgio Errani, parla anche degli obiettivi del circolo: «Abbiamo iniziato nel 2024 a potenziare la scuola tennis e l’agonistica, da questo lavoro abbiamo avuto finora riscontri positivi, nel 2025 cercheremo di fare un ulteriore step per crescere ancora, la strada è quella, noi dobbiamo cercare di fare di fare un’agonistica più in linea con il fatto che la nostra prima squadra sta facendo la A1. La nascita di un campione è casuale, per tutto il resto si può lavorare, noi cerchiamo di tirare fuori dei buoni giocatori, dei 2 a categoria, poi vedremo quanto possono crescere». Tiene banco naturalmente l’arrivo a Massa dei due trofei: «Sì, porteremo per qualche giorno in città Coppa Davis e Billie Jean King Cup, dal 29 gennaio al 1° febbraio».

Ma ci sono tanti altri buoni motivi per festeggiare. A certificare la qualità dell’attività agonistica arrivano le classifiche del Trofeo Fitp. Nello speciale ranking, stilato dalla federazione sulla base dei risultati nei campionati a squadre dell’ultima stagione, il club romagnolo si è piazzato al 31° posto nella graduatoria assoluta con 72 punti e al 66° in quella giovanile. Nella classifica assoluta, il Ct Massa è il 3° in regione, e il 5° in ambito giovanile. «Non è per nulla scontato che una piccola realtà di provincia come la nostra possa mettersi alle spalle club ben più strutturati e in città di maggiori dimensioni, con bacini più ampi. E’ la conferma che la strada intrapresa è quella giusta».

Fulvio Campomori rimarca l’obiettivo per il 2025: «Migliorare i risultati del 2024 per cui cercheremo di crescere nel settore giovanile e nel settore femminile».

Notevole il programma dei tornei che si disputeranno nel 2025, i primi tre targati Frizer: dal 17 al 19 gennaio il Rodeo Under 14, dal 31 gennaio al 2 febbraio il Rodeo Under 11 e 12, dal 7 al 9 febbraio il Rodeo Under 10. A seguire il Rodeo di 3a categoria, dal 28 febbraio al 2 marzo, il trofeo “Oremplast”, il torneo giovanile “Frizer” Under 10-12-14, dal 30 maggio all’8 giugno, il tradizionale Open “Oremplast” memorial “Oreste Pagani! dotato di 5.000 euro di montepremi (più ospitalità) dal 21 agosto al 4 settembre, il Rodeo di 3a categoria (limitato ai 3.3) dal 26 al 28 settembre.