Tennis, il Club Ippodromo di Cesena sta tornando agli antichi splendori

Il Tennis Club Ippodromo di Cesena sta tornando agli antichi splendori, agli anni del tennis internazionale targato Circuito Satellite Atp oppure Itf Men’s Future e del grande tennis nazionale, visto che qui ha fatto tappa anche il campionato tricolore.

La svolta tre anni e mezzo fa con l’arrivo di quattro giovani tecnici che hanno fondato Tennissimo, rilanciando l’attività tecnica del club. Gli artefici di questo successo sono i maestri Michele Zignani, Mattia Barducci, Federico Ceccarelli e Fabrizio Abbondanza, ma anche la proprietà del Circolo che ha dato loro fiducia ha contribuito non poco.

«Siamo partiti ad agosto 2020 cercando di intraprendere la nostra strada, il Tc Ippodromo ci aveva contattato per fare ripartire un’attività che era ridotta all’osso - dice Michele Zignani - abbiamo rilevato un club che aveva 50 bambini e 50 adulti, una struttura che viaggiava sotto regime in cui c’erano due maestri: ora siamo in dodici, nove tecnici, due preparatori fisici e un mental coach. Abbiamo quintuplicato i numeri, da 50 gli adulti sono diventati 250, mentre i bambini quasi 160. Sarà per l’effetto Coppa Davis e i trionfi azzurri, ma negli ultimi 15-20 giorni hanno chiamato in parecchi per la scuola e ora diventa difficile inserire nuovi giocatori».

Il boom del tennis si fa sentire anche a Cesena come un’ondata impetuosa: «Tanti hanno ripreso a giocare - dice Federico Ceccarelli - a livello popolare i successi degli azzurri hanno dato una grande spinta, hanno ripreso in mano la racchetta persone che non giocavano da trenta anni».

In breve la scuola dell’Ippodromo è diventata un punto di riferimento per tutto il comprensorio. «Abbiamo una ventina di agonisti - riprende Zignani - volevamo fare qualcosa di mirato, inserendo novità, dedichiamo un paio di giorni alla settimana per seguire i più meritevoli, i risultati per chi ha voglia di ottenerli ci sono».

In poco più di tre anni sono sbocciate belle speranze per tutto il movimento regionale. «Quelli più avanti sono Anita Picchi, Camilla Fabbri, Beniamino Savini e Filippo Terenzi. Cerchiamo ragazzi che dimostrino di voler fare un lavoro importante e che ci stimolino anche a noi, devono essere loro a trascinare noi a fare sempre meglio - aggiunge Barducci - da quest’anno si allena con noi anche Clara Marzocchi, cesenate doc tornata alla base».

Dunque Tennissimo motore di sviluppo del club sotto il profilo tecnico, ma anche organizzativo. «Abbiamo provato da subito a innescare tutta l’attività possibile a partire dai tornei Fitp, siamo partiti con un Rodeo di 3a categoria, abbiamo sempre fatto un torneo Open maschile, quest’anno è stato richiesto un torneo Open femminile di 4000 euro di montepremi per i primi di luglio, abbiamo un torneo giovanile Emilia-Romagna Junior Tour, poi sempre a luglio un torneo Open maschile e poi vari Rodei».

Lo staff tecnico comprende i maestri Mattia Barducci, Federico Ceccarelli, Fabrizio Abbondanza, Michele Zignani che seguono il settore agonistico, poi per la scuola tennis Gianluigi Senni, Romina Panzavolta, Alessandro Galassi, Michael Francia, i preparatori atletici Giampiero Medri e Pietro Ceccaroni e il mental caoch Matteo Losito. «La Federazione ci ha dato un Upgrade come scuola: siamo partiti con una stella e ora siamo a tre».

Dunque si potrebbe dire scommessa vinta, in realtà i ragazzi di Tennissimo si sentono solo a metà dell’opera. «Siamo contentissimi per carità - spiega Zignani - ma abbiamo passato tre anni con tanti problemi, vorremmo viverne uno senza intoppi. Da quando siamo arrivati c’è stato il Covid, poi le bollette sestuplicate e a maggio l’alluvione: non siamo riusciti a fare un anno senza imprevisti. Abbiamo un grande seguito, numeri altissimi, ma ancora non siamo riusciti a fare il grande salto. Il progetto di ampliamento del Circolo c’è ancora, tre campi in più e quattro campi da padel, però l’alluvione con i suoi ingenti danni ha rallentato il tutto».

Il presidente del Club Ippodromo è l’avvocato Stefano Patti, mentre il presidente di Tennissimo è Federico Ceccarelli. «Il Club Ippodromo ha dimostrato fiducia totale in noi, mettendoci a disposizione campi nuovi e tante migliorie. Siamo veramente contenti per la fiducia che la proprietà ci ha accordato».

Proseguendo sul lato tecnico va sottolineata l’imponenza dei corsi adulti da 240 adepti. Sul fronte dei campionati a squadre il Tc Ippodromo ora ha due squadre in serie C, maschile e femminile, e quest’anno schiererà a livello giovanile due formazioni Under 14 maschili e l’Under 16 maschile.