Tennis, Errani-Paolini in semifinale a Parigi

Nemmeno il tempo di recuperare e rendersi conto dell’impresa che ha appena compiuto che Jasmine Paolini è tornata nuovamente in campo e ha conquistato assieme a Sara Errani le semifinali di doppio del Roland Garros. La 28enne toscana e la 37enne romagnola hanno sconfitto con un doppio 6-3 l’americana Emma Navarro e la russa Diana Šnaider consentendo all’Italia di esser presente in tutte e quattro le principali competizioni dello Slam. Ora le due italiane, già vincitrici agli Internazionali d’Italia, si giocheranno un posto in finale venerdì contro la coppia formata dall’ucraina Kostyuk e dalla rumena Ruse.