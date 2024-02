Superbike, Bulega domina al debutto

Vittoria immensa di Niccolò Bulega che domina gara 1 Superbike dopo aver lasciato solo i primi giri al comando ad Andrea Iannone. Bulegas partiva dalla Superpole e si gode un dominio da campionissimo al debutto: «È un sogno aver debuttato così. Merito del lavoro fatto con la squadra», ha dichiarato. Nemmeno la sosta ai box, flag ti flag, deciso per risparmiare le gomme, lo ferma. Podio tutto italiano, non succedeva da una trentina di anni, con Andrea Locatelli, protagonista di un grande finale, e Ianna che a 35 anni, dopo 4 di stop, si regala il primo podio, battendo Alex Lowes e Razgatlioglu. Per Bautista un 15° in rimonta dopo una scivolata nelle prime battute e 17° Rea. Per Petrucci un 8°, con Bassani 12° e Rinaldi 14°. Per Rinaldi primi punti e tanto lavoro per arrivare, ma va aspettato con fiducia.