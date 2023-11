Superbike, a Jerez comincia la nuova avventura di Bulega

Aria nuova per la Superbike, pronta oggi a dare il via alla sua prima due giorni di test in ottica 2024. Dove tante saranno le novità, alcune già in pista sul tracciato andaluso, a cominciare da Nicolò Bulega sulla Panigale V4R del team Ducati Aruba dopo aver ottenuto il titolo in Supersport.

Nicolò prenderà il posto di Michael Ruben Rinaldi che allo stesso modo darà oggi il via alla sua nuova avventura, firmata Motocorsa. Proprio ieri il romagnolo ha annunciato l’accordo con il team lombardo, dal quale ripartire con l’obiettivo di vincere il titolo riservato ai piloti indipendenti. «Ho scelto questo team per tanti motivi - dice il romagnolo - e sono felice di iniziare questa nuova avventura. Le parole d’ordine saranno passione e ambizione: la squadra mi ha voluto al centro del progetto, per puntare in alto».

Due romagnoli sono pronti per iniziare una nuova sfida, così come del resto due totem delle derivate come Razgatlioglu e Rea, con quest’ultimo in sella alla Yamaha già oggi.

Presente ai test anche il fresco campione del mondo 2023 Alvaro Bautista, che potrebbe alternarsi tra Superbike e MotoGp. A Jerez infatti scenderà in pista anche il test team Ducati MotoGp capitanato però da un Michele Pirro non in perfette condizioni dopo l’infortunio di Imola, tanto che molto probabilmente sarà proprio lo spagnolo a prendere il suo posto.

Restando in MotoGp, presenti anche i test team di Aprilia e Honda, con il primo guidato dal cesenate Lorenzo Savadori.