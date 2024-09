Serie D Girone D, Clamoroso scivolone interno del Ravenna contro il Prato. Forlì fermato dalla Sammaurese, Imolese e United Riccione corsari, San Marino travolto

Un passo falso inatteso per il Ravenna, che perde in casa contro il Prato al debutto. Giallorossi colpiti da Marino al primo affondo dei toscani, quindi il pareggio di Lo Bosco sul finale di primo tempo dà il via alla rumba del Ravenna, che nella ripresa crea ma spreca tantissime occasioni e all’88’ viene beffato da Giusti, con la complicità del portiere di casa Fresia. All’ultimo assalto il Ravenna reclama rigore per un fallo di mano in mischia, ma l’arbitro fa proseguire e subito dopo con il triplice fischio ufficializza il ko della squadra di Antonioli. Anche un’altra delle grandi favorite del campionato, il Piacenza, parte perdendo 2-1 in casa del Cittadella Vis Modena, che si candida al ruolo di sorpresa, mentre la Pistoiese fa 1-1 a Fiorenzuola. Pareggio anche per il Forlì, fermato sullo 0-0 da una Sammaurese che si conferma la bestia nera dei Galletti.

Colpo grosso dell’Imolese, che si impone 2-3 a Bologna contro il Corticella. L’ex Rizzi colpisce subito i rossoblù, che pareggiano con Mattiolo al 39’ e volano sul 3-1 con doppietta di Simone Raffini nei primi 9 minuti della ripresa. Il Corticella accorcia ma l’Imolese non si fa riprendere. Anche lo United Riccione vince in trasferta, a Prato in casa della matricola Zenith, grazie ad una rete di Ricozzi al 95’, mentre il San Marino viene travolto 4-1 dal Tau Altopascio sotto una pioggia battente. Toscani avanti 2-0 con Atzeni (6’) e Andolfi (19’), De Angelis accorcia su rigore al 36’, ma ad inizio ripresa Bruzzo fa 3-1 e nel finale Motti chiude i conti.