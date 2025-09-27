Serie C girone B: il Rimini sbanca Pineto (1-2), il Forlì cade a Pontedera allo scadere (2-1)

Due gol nel primo quarto d’ora e il Rimini sbanca Pineto. Longobardi al 6’ e Piccoli al 13’ sorprendono gli abruzzesi, che nella ripresa accorciano con Bruzzaniti ma i biancorossi si tengono stretto il risultato e portano a casa tre punti pesantissimi. Beffa amarissima invece per il Forlì, che si arrende al 95’ a Pontedera. I toscani passano in vantaggio al 62’ con Vona ma i galletti rispondono all’87’ con Franzolini. Il pareggio sembra in cassaforte invece all’ultimo assalto arriva il gol decisivo di Vitali.