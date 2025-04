Serie B, Ravenna festeggia l’accesso ai play-in: stagione finita per Virtus e Andrea Costa Imola sconfitte a Capo d’Orlando e Lumezzane

Giornata amara per le squadre romagnole impegnate del girone A di Serie B. Tre sconfitte su tre in trasferta per Blacks Faenza, Virtus Imola e Up Andrea Costa Imola. Rispettivamente contro Novipiù Monferrato Basket (84-80); Infodrive Capo d’Orlando (85-76) e Luxarm Lumezzane (80-68).

Risultati che condannano le squadre imolesi ad abbandonare l’ambizione di disputare i play-in. Note positive di giornata i 27 punti realizzati dallo sloveno dell’Andrea Costa Masks Klaniscek che si aggiudica il titolo di miglio realizzatore del match in Lombardia e i 23 punti dell’ala Mitchell Poletti per Faenza contro Monferrato.

Di tutt’altro umore l’Orasì Ravenna che vincendo nella Capitale contro la Virtus Gum Roma 1960 (75-84) conquista il biglietto di accesso alla post season aggiudicandosi la facoltà di giocarsi i play-in.