Serie A2, Riviera Banca Rimini sconfitta a Udine (95-86): friulani promossi in A1

Apu Old Wild West Udine – Rivierabanca Rimini 95-86 (23-22, 43-44, 71-66)

APU OLD WILD WEST: Mazburss, Bruttini 6, Alibegovic 21, Caroti 6, Hickey 13, Johnson 15, Agostini, Ambrosin 3, Da Ros 10, Ikangi 10, Pepe, Pullazi 11. All.: Vertemati.

RIVIERABANCA: Anumba 3, Grande 16, Tomassini 10, Conti 2, Masciadri 3, Marini 7, Robinson 21, Johnson 17, Simioni 4, Camara 3. All.: Dell’Agnello.

Al Palasport Primo Carnera di Udine può iniziare la festa. L’Apu Old Wild West Udine è promossa in Serie A1. La vittoria per 71-66 contro Riviera Basket Rimini regala ai friulani il salto di categoria consolidando il primato in classifica davanti proprio alla squadra di Sandro Dell’Agnello.

Non sono bastati nemmeno i 21 punti e il titolo di miglior realizzatore del match di Gerald Robinson Jr. per arginare la foga e l’entusiasmo dei giocatori di coach Adriano Vertemati che vincono, così, il campionato di Serie A2 Old Wild West 2024-2025.