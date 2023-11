Obiettivo Cagliari 2024. Comincia a Caorle la caccia agli scudetti dei “big” della scherma italiana. Le 32 pedane allestite presso il PalaExpomar ospiteranno da oggi a domenica la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti. Nella spada sono 21 i romagnoli e 13 le romagnole ai nastri di partenza in questa prima tappa d’avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno dal 5 al 10 giugno in Sardegna (dove si assegneranno sia i titoli individuali che a squadre di A1).

Domattina la spada donne

Si parte oggi con fioretto e sciabola. Domattina spazio alla spada femminile con 191 atlete in pedana. numero 1 è la campionessa in carica Mara Navarria, nella sua scia Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Gaia Traditi. La formula prevede che i primi 16 del ranking siano esentati dalla fase a gironi e verranno ammessi di diritto al tabellone di eliminazione diretta. Direttamente in tabellone ci sarà una romagnola: la ravenna Alessia Pizzini (Fiamme Oro). Queste le romagnole che scatteranno dai gironi: Sara Billi (Cus Bologna); Alice Lambertini (Circolo Scherma Imola); Asia Vitali, Mariachiara Testa, Alice Franchini e Francesca Spazzoli (Circolo Schermistico Forlivese); Beatrice Fava, Rachele Baruzzi, Alice Casamenti e Anna Casamenti (Circolo Ravennate della spada); Sofia Billi e Isabella Signani (Schermistica Lughese).

Domenica la spada uomini

La gara più numerosa sarà quella di spada uomini, in programma domenica con 301 atleti attesi sulle pedane venete. Tra i primi 16 del ranking che accedono direttamente in tabellone ci sono tre romagnoli: l’imolese Fabrizio Di Marco (Circolo Schermistico Forlivese), il cervese Matteo Galassi (Gs Carabinieri) e il forlivese Giacomo Paolini (Cs Esercito). Questi invece i romagnoli che scatteranno dai gironi: Andrea Ufficiali (Cs Imola); Marco Malaguti, Filippo Bassi, Alexei Efrosinin, Riccardo Magni, Andrea Gemelli e Mattia Liuzzi (Cs Forlivese); Francesco Delfino e Manuele Merendi (Circolo Ravennate); Simone Greco, Enrico De Pol, Francesco Segurini, Emanuele Rocco e Federico Bravi (Schermistica Lughese); Dario Remondini (Gs Fiamme Azzurre); Edoardo Dell’Accio, Matteo Rossi e Brando Foschini (Accademia della spada Rubicone).