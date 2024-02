Scherma, Europei giovanili: Nella spada Under 17 è il giorno di Nicolò Sonnessa, ravennate del Cs Forlivese

Tre spadisti romagnoli sono pronti ad iniziare la loro avventura ai campionati europei di scherma che scattano oggi a Napoli. Tra i Giovani Under 20 fari puntati sul 2005 cervese Matteo Galassi (Cs Carabinieri), che è il favorito numero 1 per il titolo continentale. Tra i Cadetti Under 17, in campo femminile c’è attesa per la cesenate classe 2007 Mariachiara Testa (Cs Forlivese), un’agonista che ha fatto una crescita clamorosa negli ultimi due anni e che potrebbe entrare anche nelle migliori 8; in campo maschile spazio al debuttante Nicolò Sonnessa, ravennate del Circolo Schermistico Forlivese, a cui questa mattina toccherà il compito di rompere il ghiaccio e di provare a stupire.

La scommessa... Sonnessa

Nicolò Sonnessa è il solo 2008 azzurro in pedana (Leporati, Queiroli e Varone sono nati nel 2007) ma non per questo è il meno atteso. Anzi, classifiche alla mano, solo Leporati sta davanti al romagnolo, che ha già vinto due titoli tricolori nel 2019 e nel 2021. Numero 46 del Mondo e 29 di Europa, Sonnessa oggi alle 9, sulla pedana 10, inizierà la sua avventura in un girone complicato ma non troppo che vede lo spagnolo Rayan Rami Rozpide (numero 10 del seeding) come avversario più pericoloso. Sonnessa debutterà contro il georgiano Katamadze, quindi affronterà nell’ordine il romeno Popa, lo slovacco Grunert, il lettone Magomedovs, il già citato spagnolo Rami Rozpide e infine il macedone Bundaleski. Gli spadisti iscritti sono 127 (divisi in 13 gironi da 7 atleti e in 6 gironi da 6) e di questi saranno i migliori 94 ad entrare in tabellone.

Dopo la prova individuale di oggi, Nicolò Sonnessa tornerà in pedana sabato per la gara a squadra in cui l’Italia, che nelle manifestazioni importanti riesce sempre a stupire, parte in terza fila alle spalle di Ungheria, Ucraina, Gran Bretagna e Francia.