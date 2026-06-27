Rimini calcio, spunta il nome di Del Piero, cordata locale pronta a collaborare

RIMINI. «La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. Significa che il valore della storia biancorossa, della città e della sua tifoseria continua ad essere riconosciuto e apprezzato. Per quanto ci riguarda, lo spirito che ci ha animato sin dall’inizio è stato esclusivamente l’amore per la nostra città e la passione per il calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita». Con questa nota diffusa oggi pomeriggio la cordata riminese per la Rimini Calcio si pronuncia sulla indiscrezione di un possibile interessamento dell’ex campione juventivo e della nazionale alla nuova società biancorossa. «Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita. Se anche una figura di grande prestigio, come Alessandro Del Piero, dovesse condividere una visione orientata esclusivamente al bene della Rimini Calcio e della città, da parte nostra ci sarebbe piena disponibilità. Del resto il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere insieme le migliori energie possibili per

restituire la Rimini Calcio alla Città».