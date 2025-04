Rimini, arriva il Campionato italiano moto d’acqua, gare con velocità fino a 145 km/h

RIMINI. Parte da Rimini, sabato 3 e domenica 4 maggio, la prima prova del Campionato italiano moto d’acqua 2025, organizzato sotto l’egida della Fim - Federazione Italiana Motonautica dal Club Nautico Rimini (Cnr) in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e “Sport Valley” e con i patrocini del Coni Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Le gare partiranno dalle 11.30 di sabato fino al pomeriggio di domenica. I migliori piloti del panorama nazionale, che arrivano in riviera da ogni parte dell’Italia, assieme ai loro mezzi, potranno essere ammirati dal pubblico dal 2 maggio in Piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera da dove prenderanno il via per entrare nel campo di gara, nello specchio d’acqua antistante. Le prove della classe Free-style verranno invece eseguite in una zona all’interno del porto canale, davanti alla diga foranea. Numerose le categorie e classi in gara, prevista su due manches, dalle giovanili ai veterani a bordo di bolidi dai motori di diverse potenze. La disciplina sportiva della moto d’acqua prevede, infatti, diverse categorie: Ski, con moto guidate in piedi; Runabout, con moto più potenti guidate da seduti e che possono raggiungere velocità fino a 145 km orari; Freestyle, in cui il pilota si esibisce in figure, tuffi ed evoluzioni; Endurance dove i piloti si sfidano su resistenza e percorsi più lunghi.

Il programma prevede l’arrivo dei concorrenti, il perfezionamento delle iscrizioni e il briefing per le categorie Giovanili nella giornata di venerdì 2 maggio, mentre sabato 3 si inizierà alle 8 con il briefing piloti delle altre categorie, seguito alle 9.15 dalle prove libere per poi entrare nelle fasi di gara dalle 11 fino al primo pomeriggio. Stesso copione per domenica 4 maggio, con le premiazioni finali che avranno luogo 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara. Per i colori bianco rossi in gara, fra i seniores, Alessandro Urbinati, atleta esperto che fa parte della rosa degli istruttori dell’agonistica giovanile del Club Nautico Rimini, assieme a Luca Ferrari, già vincitore di titoli nazionali, europei, mondiali, Giovanni e Giordano Pecci.

Tra gli juniores, occhi puntati sui promettenti Federico Raggini e Giacomo Morri. Dopo due campionati mondiali di vela, ospitati negli ultimi due anni (O’Pen Skiff 2023 e Tornado 2024), il sodalizio presieduto da Gianfranco Santolini porta, quest’anno, un altro evento sportivo nel cuore della costa romagnola.

Sulla scia della crescita del movimento motonautico (lo dimostrano i numeri di iscritti, il seguito del pubblico in presenza e sui social ma anche i titoli a livello internazionale degli atleti azzurri) e dell’impegno condiviso della Fim e del Cnr di avvicinare e coinvolgere sempre più persone nelle sue diverse discipline, venerdì 2 maggio, dalle 16.30 alle 17.30, ragazzi e adulti avranno la possibilità di provare l’ebbrezza di guidare le moto d’acqua proprio sul circuito del Campionato Italiano in tutta sicurezza, sotto la guida degli istruttori federali (prenotazioni nella segreteria del Cnr).