Ravenna, febbre da Ronaldinho, le quote delle scommesse: dal gol al cartellino rosso, dall’assist alla tripletta

RAVENNA. Anche i bookmaker guardano all’esordio di Ronaldinho nella serie C italiana con la maglia del Ravenna, domenica in occasione della partita casalinga contro il Forlì. Una rete del campione brasiliano è quotata da 3 a 5. L’opzione Ronaldinho primo marcatore, invece, è pagata da 5,60 a 10,50. Mentre una doppietta ha la quota di 13,25 volte la posta e una tripletta addirittura 68. Ancora. Un avvio lampo di Ronaldinho, in gol entro i primi 15 minuti, è dato a quota 16,00. Possibile anche un assist del brasiliano, visto tra 2,25 e 6,00 sui palinsesti scommesse dei bookmaker, mentre un cartellino rosso all’esordio appare improbabile a quota 42,00. Un cartellino invece di qualsiasi colore è dato a 7,50 come probabilità. A riferirlo è Agimec, agenzia di stampa del mercato dei giochi