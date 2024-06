Podismo, l’ultimo vincitore della 100 km del Passatore sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping

Federico Furiani, vincitore dell’ultima edizione della 100 Km del Passatore, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping. La notizia è stata diffusa tramite una nota da Nado Italia, che ha disposto i controlli durante la gara del Passatore tenutasi a fine maggio: “Il Tribunale nazionale antidoping - spiega Nado - in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere ima via cautelare l’atleta Federico Furiani (Fidal) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2. (sostanze riscontrate: testosterone (metaboliti) boldenone (metaboliti)”. Furiani, tesserato per la Tx Fitness, resterà dunque sospeso in via cautelare sino all’esito delle controanalisi.